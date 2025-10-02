Форма поиска по сайту

02 октября, 12:15

Общество

Энтеровирус Коксаки пришел в Россию в несезонное время

Энтеровирус Коксаки пришел в Россию в несезонное время

В России зафиксировали несезонный всплеск заболеваний энтеровирусом Коксаки. О массовых случаях инфекции сообщают из Уфы, Владимира, Архангельской области и других регионов. Вирус, характеризующийся высокой температурой и сыпью, особенно опасен для детей.

Специфического лечения не существует, терапия направлена на снятие симптомов и длится 7–10 дней. Врачи отмечают, что основная мера профилактики – тщательная гигиена. Роспотребнадзор опроверг слухи об эпидемии и сообщил о контроле над ситуацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

