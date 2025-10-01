Производитель чая Greenfield отрицает превышения допустимого уровня пестицидов

Фото: 123RF/ladylorena

Российская группа компаний "Орими", известная торговыми марками Greenfield, Tess и "Принцесса Нури", опровергла сведения о превышении допустимых норм по содержанию пестицидов в своей продукции, сообщили ТАСС в компании.

Ранее стало известно, что в РФ с начала года обнаружили 111 тонн чая с наличием пестицидов. Нарушения нашли у 7 крупнейших производителей, включая "Универсальные пищевые технологии", "Орими", "РЧК-Трейдинг" и других.

"Статья содержит искаженные факты и недостоверную информацию – в 2025 году в готовой чайной продукции ГК "Орими", представленной на российском рынке, превышение норм по остаточному содержанию пестицидов не выявлялось", – сообщили в компании.

Производители добавили, что в соответствии с законодательством ЕАЭС и РФ осуществляется обязательный контроль за содержанием пестицидов как в сырье, так и в готовой продукции.

Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", постоянный контроль проводится по двум пестицидам, а остальные анализируются по информации о применении, которую предоставляют все участники цепочки поставок, включая поставщиков сырья.

"Это требование содержится во всех контрактах на поставку сырья в адрес ГК "Орими", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что "Орими" регулярно проводит выборочные лабораторные исследования партий сырья для своей продукции, подтверждая соблюдение стандартов безопасности.

Ранее в российских варениках с картошкой нашли бактерии группы кишечной палочки. Специалисты изучили 20 торговых марок по 437 показателям качества, безопасности и достоверности маркировке. Выяснилось, что ни один товар не соответствует опережающему стандарту Роскачества.