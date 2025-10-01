В чае брендов Greenfield, Tess и "Беседа" найдены пестициды

Фото: 123RF/liudmilachernetska

В России с начала года обнаружили более 111 тонн чая, содержащего пестициды. Роспотребнадзор и Россельхознадзор нашли нарушения у таких брендов, как Tess, Greenfield, "Русская чайная компания", "Золотая чаша", "Беседа" и других, сообщает газета "Известия".

Речь идет о семи ведущих производителях, среди которых "Универсальные пищевые технологии", "Орими", "РЧК-Трейдинг", "Объединенная чайная компания", "Шеннун", "Симфония" и "Рязанская чаеразвесочная фабрика".

Эти компании реализуют свою продукцию под такими брендами, как Tess, Greenfield, Kioko, "Золотая чаша", "Беседа", Eastford, "Три дружных слона", "Города России", "Необычайный", TeaTale и другими.

По данным Роспотребнадзора, на наличие пестицидов было исследовано 57 тысяч проб продукции. Из них требованиям не соответствовали 0,01%.

Однако общественники посчитали эти нарушения весомыми. Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов попросил Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз привлечь компании к ответственности.

В обращении он подчеркнул, что пестициды негативно влияют на нервную систему, приводят к нарушениям координации движений, памяти и концентрации внимания, а также могут провоцировать аллергию.

"По нашему убеждению, подобная динамика свидетельствует о системных нарушениях в деятельности производителей и импортеров продукции и требует принятия неотлагательных мер", – пояснил Павлов.

Вместе с тем проверки Роспотребнадзора и Россельхознадзора выявили в чае еще более 20 веществ, в числе которых цетамиприд, бифентрин, динотефуран, дифеноконазол, карбендазим, лямбда-цигалотрин.

"По всем фактам выявленных нарушений в отношении хозяйствующих субъектов приняты меры административного воздействия в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении выявленных нарушений", – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве также заверили, что всю продукцию, не соответствующую требованиям, изъяли из оборота.

Ранее в России призвали ввести цифровую маркировку чая после нескольких случаев с выявленными пестицидами в продукции крупных производителей. В частности, предлагается организовать регистрацию веществ, применяющихся в странах – поставщиках сырья для производства чая.