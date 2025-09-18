Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

18 сентября, 19:46

Общество

Роскачество выявило проблемы у 17 брендов спортивного протеина

Фото: 123RF/alfazetchronicles

Роскачество обнаружило несоответствие спортивного сывороточного протеина 17 торговых марок обязательным требованиям технического регламента (ТР ТС), рассказали РИА Новости в организации.

Проверка проводилась по 73 показателям. Вся продукция при этом безопасна для употребления, в ней нет "химии", лишних веществ и ГМО.

Обязательным требованиям по массовой доле белка не соответствует протеин 9 торговых марок: Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Ultimate Nutrition, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, aTech nutrition.

По массовой доле жира не соответствуют 8 торговых марок, таких как Win, Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Maxler, GST GreenSanTe и Natural Power.

Кроме того, 14 торговых марок не соответствуют массовой доле углеводов:

  • Trec Nutrition;
  • Soul Way;
  • Prime Kraft;
  • QNT;
  • Ultimate Nutrition;
  • Wonder Whey;
  • Maxler;
  • "Е Батон";
  • PWR;
  • Supptrue;
  • GST GreenSanTe;
  • Natural Power;
  • aTech nutrition;
  • Bombbar.

Эксперты отметили, что продукция марки Ultimate Nutrition не соответствует обязательным требованиям по массовой доле общего сахара, а массовой доле пищевой соли – протеин Natural Power. Продукция Soul Way и GST GreenSanTe не соблюла требование к массовой доле пищевых волокон.

Нарушение по содержанию цикламата натрия (Е952) выявлено у марок aTech nutrition, Natural Power и Bombbar, при этом у последнего содержание превышено в 7 раз. Кроме того, у Scitec Nutrition, Ultimate Nutrition, Maxler и Power Pro выявлено нарушение по содержанию ацесульфама калия (E950).

Выявлены также несовпадения с маркировкой по 17 аминокислотам у марок Soul Way, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe.

В Роскачестве подчеркнули, что в ходе лабораторных испытаний также проверили наличие в протеине различных микро- и макроэлементов. Выяснилось, что некоторые производители занижают количество полезных элементов или вовсе их не указывают. 6 нарушений было выявлено у протеина Soul Way и GST GreenSanTe, у марок Ultimate Nutrition и Maxler обнаружили по 1 нарушению.

Часть производителей заявила большее количество витаминов, чем есть на самом деле. Например, витамины А и Е отсутствуют в протеине одной марки, витамины В2 и С – в трех. Пять брендов указали в составе отсутствующие витамины В1 и В6, а витаминов В12 и В3 нет у четырех наименований.

Ранее онколог и кандидат медицинских наук Владимир Ивашков опроверг информацию британских ученых, которые заявили, что порошковый протеин может вызвать рак. Он заявил, что употребление протеина может привести к онкологии только в том случае, если человек не будет есть больше ничего.

