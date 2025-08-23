"ВкусВилл" сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Сеть "ВкусВилл" провела проверку, в результате которой не нашла нарушений в качестве сыра. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Роскачество сообщило, что производитель сыра с белой плесенью торговых марок Vitalat и "ВкусВилл" оштрафован на сумму от 300 до 600 тысяч рублей после выявления в продукции кишечной палочки.

"Отметим, что мы получили развернутый ответ и комплект протоколов лабораторных проверок от поставщика. Со своей стороны, мы инициировали собственную проверку по идентифицированным нарушениям", – указал "ВкусВилл".

Согласно исследованиям, в продукции не выявлены бактерии стафилококка, колиформы, листерии, а также патогенные микроорганизмы.

До этого кишечную палочку обнаружили в российских варениках с картошкой. Специалисты изучили 20 торговых марок по 437 показателям качества. Выяснилось, что обязательным требованиям законодательства соответствует продукция только 13 производителей.

