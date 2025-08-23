В Москве умер исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Вышинский

В Москве скончался известный журналист, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Ему было 58 лет.

Вышинский родился в Днепропетровске и более 30 лет посвятил журналистике, работая на телевидении, радио, а также в печатных и интернет-изданиях.

В мае 2018 года СБУ задержала Вышинского по обвинению якобы в госизмене, его арест продлевали 8 раз. В августе 2019 года в рамках обмена он смог вернуться в Москву. После этого Вышинский занял пост исполнительного директора "России сегодня" и вошел в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.

За свою работу журналист был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени и премией правительства.

