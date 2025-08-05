Спортивный комментатор Гришин погиб в результате несчастного случая

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в возрасте 47 лет в результате несчастного случая. Он попал под электричку, возвращаясь с работы в сильный дождь.

О трагедии сообщила его супруга. Соболезнования семье журналиста выразили близкие и коллеги.

Гришин начал свою карьеру в 2002 году, когда присоединился к телеканалу "7ТВ". Позже он стал комментатором на каналах "Спорт" (позднее – "Россия 2") и "Матч ТВ". С 2018 года работал на Первом канале.

Журналист участвовал в освещении пяти Олимпийских игр, матчей чемпионатов мира и Европы по футболу, а также чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

