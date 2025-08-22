Сергей Собянин и Оксана Лут посетили фестиваль "Вкусы России"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин совместно с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут посетил национальный гастрономический фестиваль "Вкусы России", который проходит на ВДНХ.

Мэр подчеркнул, что с момента начала фестиваль объединил свыше миллиона человек.

"Я надеюсь, что они полюбят вашу продукцию и будут вашими постоянными покупателями. Удачи вам!" – сказал Собянин в ходе общения с продавцами в торговых павильонах.

Глава города также пообщался с гостями фестиваля и попробовал представленные блюда. В свою очередь, Лут выразила благодарность мэру за организацию мероприятия на ВДНХ, которая является популярной площадкой среди москвичей и гостей столицы.

Министр обратила внимание, что задача Минсельхоза заключается в поддержке уникальных брендов из разных регионов и помощи им в нахождении покупателей.

"Кроме того, мы хотим, чтобы как можно больше людей знали о достижениях нашей отрасли и о том, какой труд и инновации стоят за производством продуктов питания", – добавила Лут.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, программа продвижения региональных продуктовых брендов "Вкусы России" реализуется Минсельхозом по поручению Владимира Путина. Основная цель этой инициативы – познакомить граждан с разнообразием гастрономической культуры страны и оказать поддержку местным производителям.

Данный гастрономический фестиваль проводится в Москве уже в четвертый раз. Посетить его можно до 24 августа. Участие в нем принимают свыше 300 продуктовых брендов из 75 регионов России.

В нынешнем году фестиваль стал более масштабным. Гости могут не только ознакомиться с богатством кулинарных традиций страны, но и узнать о различных профессиях, технологиях и инновационных подходах в сельском хозяйстве.

Кроме того, была значительно расширена культурно-развлекательная программа фестиваля. Например, гостей ожидают кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы, выступления фольклорных коллективов и народных ансамблей. За неделю проведения фестиваля "Вкусы России" его посетили более 1,2 миллиона человек.

Ранее в рамках фестиваля на ВДНХ заработал корнер "Москва – на волне". Там посетителям предлагают широкий выбор свежей рыбы и морепродуктов. Среди деликатесов – икра горбуши, кеты, нерки, белуги и стерляди, клешни камчатского и опилио крабов, магаданские и мурманские креветки.

Причем для участников спецоперации и членов их семей предоставляется скидка 10% на все товары. Кроме того, с 16 августа в корнере можно получить купон, который позволит сделать выгодные покупки на рынках, расположенных в районах Косино-Ухтомском и Митино.

