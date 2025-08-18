Морепродукты и деликатесы из рыбы предложат гостям фестиваля "Вкусы России" на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Широкий выбор свежей рыбы и морепродуктов представлен на корнере "Москва – на волне". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Он работает на ВДНХ в рамках гастрономического фестиваля "Вкусы России", который, в свою очередь, проходит с 14 по 24 августа в рамках проекта "Лето в Москве".

Среди представленных деликатесов – икра горбуши, кеты, нерки, белуги и стерляди, а также клешни камчатского краба и краба-стригуна опилио. Кроме того, там можно найти магаданские и мурманские креветки.

Помимо этого, ассортимент включает в себя рыбу холодного и горячего копчения, сугудай из нерки, слабосоленую красную рыбу, сельдь, салаты из морской капусты и балтийские консервы.

Причем для участников спецоперации и членов их семей предоставляется скидка 10% на все товары. Кроме того, с 16 августа в корнере можно получить купон, который позволит сделать выгодные покупки на рынках, расположенных в районах Косино-Ухтомском и Митино.

Вместе с тем гости смогут вживую увидеть, как повара будут готовить блюда из свежих морепродуктов. В меню представяь новые блюда этого сезона, среди которых шаурма с креветками или крабом, бургер с тунцом и овощами, краб с зеленью и лимоном, а также набор из устриц и морского ежа.

Ранее на рыбных рынках "Москва – на волне" стартовал сезон командорского кальмара. Свежие морепродукты привозят с Камчатки и Командорских островов.

Там же по выходным на сценах выступают музыкальные группы, проходят битвы шеф-поваров, а также лекции про рыбу и другие морепродукты от столичных рыбодобытчиков и поставщиков.

