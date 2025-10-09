Форма поиска по сайту

09 октября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт объяснил резкий рост цен в России

Экономический обозреватель Евгений Беляков объяснил резкий рост цен в России ожиданием повышения НДС с 20 до 22%. По словам эксперта, многие компании уже закладывают будущие издержки в стоимость товаров, а маркетологи дополнительно стимулируют спрос акциями.

Цены в России за неделю выросли на 0,23%. Это почти в 23 раза больше, чем в период летней дефляции, когда еженедельный рост не превышал 0,01%. С начала года общая инфляция составила 4,53%. Сильнее всего подорожало топливо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

