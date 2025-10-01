Форма поиска по сайту

01 октября, 21:00

"Торги Москвы": крупные помещения для бизнеса

На городских торгах среди разнообразия лотов встречаются по-настоящему крупные объекты – для солидных инвесторов с деньгами и дальними планами. Площадь таких помещений превышает 300 квадратных метров.

У каких инвесторов востребованы эти помещения? Под какие виды бизнеса их приспосабливают? Какие крупные объекты предлагает город сейчас? И как их выгодно приобрести? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

