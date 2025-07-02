Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 21:00

Город

"Торги Москвы": городские помещения под общепит

"Торги Москвы": городские помещения под общепит

"Пятерочка" открыла первый фиджитал-магазин

Бизнес получил доступ к городским площадкам в рамках "Лета в Москве"

Собянин рассказал, как столичный бизнес участвует в мероприятиях "Лета в Москве"

"Торги Москвы": как стать поставщиком столицы

"Авито Спецтехника" и "Лемана ПРО" объявили о начале сотрудничества на полях ПМЭФ

Более 700 брендов представлено на "Зеленом маркете" в Москве

Эксперты рассказали, что треть люксовых бутиков в центре Москвы остается пустой

Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках проекта "Лето в Москве"

В Москве открылись 12 павильонов проекта "Сделано в Москве"

В Москве работают более 22 тысяч кафе, ресторанов и других точек общественного питания. Каждый год их становится больше, а значит, растет и спрос на подходящие площадки.

Как арендовать или купить помещение для бизнеса у города на электронных торгах? Насколько это просто и выгодно? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Читайте также
Программа: Торги Москвы
бизнесгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика