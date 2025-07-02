"Торги Москвы": городские помещения под общепит

В Москве работают более 22 тысяч кафе, ресторанов и других точек общественного питания. Каждый год их становится больше, а значит, растет и спрос на подходящие площадки.

Как арендовать или купить помещение для бизнеса у города на электронных торгах? Насколько это просто и выгодно? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.