"Торги Москвы": продажа коммерческих объектов на городских торгах

"Деньги 24": ОСАГО стал самым популярным страховым продуктом у россиян

"Деньги 24": депутат Госдумы получил зарплату в цифровых рублях

"Деньги 24": эксперт рассказал о ситуации на валютном рынке после снижения курса рубля

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 85 рублей

"Деньги 24": эксперт рассказал, куда россияне вкладывают деньги

Эксперт предположил, что магазин Gloria Jeans на Тверской улице не окупал аренду

Эксперт рассказал, почему Gloria Jeans хочет закрыть магазин на Тверской улице

Gloria Jeans на Тверской улице может закрыться из-за дорогой аренды

Курс доллара поднялся выше 84 рублей

С 2020 года предприниматели и физические лица купили на городских торгах 9,8 тысячи коммерческих объектов недвижимости общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. В приобретенных помещениях открыли кафе, салоны красоты, коворкинг-центры, офисы и другие виды бизнеса.

Почему тысячи инвесторов предпочитают покупать коммерческие помещения именно на городских аукционах? О чем следует помнить их участникам? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте столичного департамента по конкурентной политике.

