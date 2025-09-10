"Торги Москвы": продажа коммерческих объектов на городских торгах

С 2020 года предприниматели и физические лица купили на городских торгах 9,8 тысячи коммерческих объектов недвижимости общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. В приобретенных помещениях открыли кафе, салоны красоты, коворкинг-центры, офисы и другие виды бизнеса.

Почему тысячи инвесторов предпочитают покупать коммерческие помещения именно на городских аукционах? О чем следует помнить их участникам? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте столичного департамента по конкурентной политике.