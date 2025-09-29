"Вкусвилл" заявил об отсутствии паразитов в скумбрии

Фото: 123RF/nadianb

Сеть супермаркетов "Вкусвилл" опровергла информацию о находке яиц гельминтов в скумбрии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Ранее в телеграм-каналах распространялась информация, что москвичка нашла гельминтов в скумбрии из "Вкусвилла" и обратилась в Роспотребнадзор.

"От поставщика был получен официальный ответ: сразу после поступления партии был проведен визуальный контроль рыбы – яиц гельминтов и самих гельминтов выявлено не было", – говорится в сообщении.

В компании заявили, что дополнительно было проведено лабораторное исследование, в котором наличие живых паразитов не подтвердилось и отметили, что на фотографиях, которые вызвали волну обсуждений, скорее всего, изображены пилорические придатки или фрагменты кишечника скумбрии – естественные части рыбы, которые можно принять за инородные тела.

Согласно данным ВОЗ, 80–90% морской и пресноводной рыбы являются потенциальными носителями гельминтов. Поэтому продукция проходит обязательную шоковую заморозку – стандартную и эффективную процедуру обеззараживания, разрешенную санитарными службами. В пресс-службе добавили, что в случае реального обнаружения паразитов компания всегда компенсирует стоимость товара и проводит дополнительную проверку всей партии.

Ранее в российских варениках с картошкой нашли бактерии группы кишечной палочки. Специалисты изучили 20 торговых марок по 437 показателям качества, безопасности и достоверности маркировке. Бактерии группы кишечной палочки были выявлены в продукции 16 торговых марок.