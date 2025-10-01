Собянин: индустриальное производство – это технологическая независимость страны

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Индустриальное производство имеет большое значение для технологической независимости страны. Это не только технологии импортозамещения, но и инновации, а также наука и образование, заявил Сергей Собянин на пленарной сессии международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

"Высокотехнологичное производство – это сердцевина, ось, вокруг которой вращается огромное количество различных сфер. <...> И если этой сердцевины нет, то вокруг ничего нет, вокруг пустыня", – указал градоначальник.

По его словам, нельзя жить одними "кафе, ресторанами" и развлекательными заведениями. Требуется технологическая основа для страны и технологий, которые составляют мощь города и государства.

При этом, по его словам, инвестиции в индустриальное производство являются самым провальным проектом с точки зрения городского бюджета.

"Потому что доходы в бюджет от промышленности раз в пять меньше, чем объем валовой продукции в силу того, что это низкомаржинальное, низкоприбыльное производство, зачастую просто убыточное", – уточнил мэр.

Ранее Собянин подписал распоряжение о строительстве трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Проекты реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию мест приложения труда. По итогам строительных работ появятся свыше 2,8 тысячи рабочих мест.

