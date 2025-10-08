Форма поиска по сайту

08 октября, 15:30

Экономика

Москва планирует привлечь в развитие промышленности не менее 1 трлн рублей инвестиций

Москва планирует привлечь в развитие промышленности не менее 1 трлн рублей инвестиций

Москва планирует привлечь в развитие промышленности в 2025 году не менее одного триллиона рублей инвестиций. Об этом заявили на первом Московском инвестиционно-промышленном форуме, где обсудили технологическое развитие столицы и сотрудничество с дружественными странами.

По словам министра правительства Москвы Анатолия Гарбузова, интерес к промышленности проявляют банки, девелоперы и госкорпорации, так как она остается основой экономики. Инвесторам на форуме представили возможности особой экономической зоны "Технополис "Москва" и другие меры поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

