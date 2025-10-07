Форма поиска по сайту

07 октября, 04:15

Экономика

Стоимость золота обновила исторический максимум

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Стоимость золота обновила исторический максимум, поднявшись выше 4 тысяч долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

По состоянию на 03:28 по московскому времени, цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года составляла 4 000,1 доллара за унцию. Однако ближе к 04:00 стоимость золота замедлила рост, опустившись до 3 986,2 доллара за тройскую унцию.

В конце сентября стоимость фьючерса на серебро выросла выше 47 долларов за тройскую унцию впервые с мая 2011 года.

Кроме того, выросла стоимость германия, который активно используют в оборонной промышленности и применяют при создании тепловизионных систем. Цена на металл достигла максимума за последние 14 лет из-за экспортных ограничений со стороны Китая.

экономика

