Международные резервы РФ обновили исторический максимум

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Международные резервы России на 19 сентября 2025 года составили 712,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах Банка России.

При этом в ЦБ уточнили, что 12 сентября уровень резервов фиксировался на отметке 705,1 миллиарда долларов. За неделю их размер увеличился на 7,5 миллиарда долларов, то есть на 1,1%. Причиной для этого послужила положительная переоценка.

Международные резервы – это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, монетарного золота и резервной позиции в МВФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что "умные" представители Запада не желают забирать российские резервы. По словам президента, они понимают, что последствия могут навредить мировой экономике и международным финансам. Он также оценил тон западных стран относительно экономических тем как недопустимый и подчеркнул, что с подобными партнерами в настоящий момент "невозможно разговаривать".

