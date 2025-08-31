Дерипаска призвал осудить причастных к "распотрошению" активов России европейцев

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Предприниматель Олег Дерипаска призвал в своем телеграм-канале осудить тех европейцев, которые причастны к "распотрошению" замороженных российских активов.

"На чужой каравай рот не разевай!", – написал Дерипаска.

Бизнесмен считает, что российский суд должен вынести проговор министрам Евросоюза, а также европейским юристам, стенографистам, секретарям и другим участникам этих обсуждений. При этом в данном решении должна быть предусмотрена опция конфискации их активов, добавил Дерипаска.

"Сейчас это может показаться смешным, но рано или поздно этим удастся воспользоваться. При постоянной внимательной работе российского Минюста/ЦБ/Прокуратуры можно поверить печальному опыту русских предпринимателей на том же Западе", – отметил предприниматель.

По подсчетам Дерипаски, с учетом процентов речь идет о сумме в полтриллиона долларов. Этой суммы хватит на освоение всей Сибири, уточнил предприниматель.

"Если самим лень, то можно процентов за десять нанять хорошую команду юристов/лоббистов на том же Западе. Те точно за три года все отобьют", – подчеркнул бизнесмен.

В августе ЕС осуществил третий по счету транш финансовой помощи Украине в размере 1,6 миллиарда евро. Средства поступили от замороженных активов Банка России. Первый перевод был сделан в июле 2024 года, а второй – в апреле 2025-го.

При этом глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что российские замороженные активы не следует немедленно конфисковывать, поскольку они могут стать одним из предметов торга на переговорах с Москвой.

