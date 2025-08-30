Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 18:58

Политика

В ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Страны Евросоюза отметили серьезный дефицит в финансировании Украины, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Об этом сообщает РИА Новости.

"Многие государства-члены поднимали вопрос, что дефицит финансирования на Украине огромен, а нам нужно найти финансирование. Но также ясно, что политическая реальность такова, что Бельгия и многие другие страны не желают обсуждать это сейчас", – заметила Каллас.

Таким образом она ответила на вопрос о возможности использования российских замороженных активов для восполнения дефицита бюджета, поскольку многие страны ЕС сообщили, что в 2026 году они не будут выделять на Украину собственные ресурсы.

В августе Евросоюз осуществил третий по счету транш финансовой помощи Украине в размере 1,6 миллиарда евро. Средства поступили от замороженных активов Центробанка России.

Первый перевод в поддержку Киева из доходов от активов РФ был проведен в июле 2024 года, а второй – в апреле 2025-го.

При этом глава Минфина США Скотт Бессент подчеркивал, что российские замороженные активы не следует немедленно конфисковывать, поскольку они могут стать одним из предметов торга на переговорах с Москвой.

политикаэкономиказа рубежом

