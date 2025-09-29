Стоимость серебра превысила 47 долларов за унцию впервые с 2011 года

Фото: 123RF/maxxyustas

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре текущего года выросла выше 47 долларов за тройскую унцию впервые с мая 2011 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По состоянию на 07:45, цена на драгметалл выросла на 1,51% и составила 47,36 доллара за унцию. В свою очередь, цена декабрьского фьючерса на золото также поднялась на 0,60% – до 3831,8 доллара за тройскую унцию.

В середине сентября стоимость германия, который активно используют в оборонной промышленности и применяют при создании тепловизионных систем, достигла максимума за последние 14 лет из-за экспортных ограничений со стороны Китая.

КНР является основным производителем металла. При этом в конце прошлого года Пекин усилил контроль за поставками товаров двойного назначения в США. Китай также перестал экспортировать товары, связанные с германием, а также с галлием, сурьмой и сверхтвердыми металлами. Это привело к дефициту поставок и росту цен.