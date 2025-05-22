Mirror: фермер во Франции нашел у себя на участке золото на 320 млрд руб

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Во Франции 52-летний фермер Мишель Дюпон нашел на своем участке золотые самородки. Находка оценивается в 3 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 320 миллиардов рублей. – Прим. ред.), пишет Mirror.

По приблизительным подсчетам, на землях фермера находится около 150 тонн золота.

Как рассказал Дюпон, во время прогулки вдоль ручья он заметил нечто необычное и вскоре выловил из воды несколько фрагментов золотых самородков. Его открытие прозвали одним из самых значительных во Франции.

Однако, отмечают СМИ, распорядиться богатством Дюпон не может по закону. В случае раскопок на ферме ему потребуется разрешение властей. Также на территории должны будут провести техническую и экологическую экспертизу.

По словам фермера, из-за находки появились желающие купить земли поблизости с его фермой. При этом некоторые местные жители опасаются за экологию, если начнется массовая добыча драгметалла.

Ранее на строительной площадке в городе Клитхорпс в Великобритании нашли "ведьмину бутылку". Ее возраст составляет примерно 200 лет. Ученые не смогли объяснить, зачем бутылка была спрятана. Исследователи предположили, что она служила для защиты от злых духов или, возможно, для безопасного путешествия.