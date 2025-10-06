Центр коллективного пользования открылся в ОЭЗ "Технополис "Москва"

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" открылся центр коллективного пользования промышленным оборудованием. Его площадь составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.

Он станет площадкой, где компании смогут получить полный комплекс услуг – от разработки конструкторской документации до выпуска продукции. Такой подход будет способствовать развитию промышленных предприятий, в том числе небольших.

