Спрос на рыбу свежего улова и красную икру вырос на московских рынках в сентябре

С наступлением осени на столичных рынках вырос потребительский интерес к рыбе свежего улова и красной икре. Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

"За сентябрь вырос потребительский интерес к позициям свежего улова, например, к красной икре и королеве лососевых – чавыче, а вот кальмары и раки, напротив, стали менее популярны. У многих они ассоциируются с летним отдыхом, время которого уже прошло", – передает Агентство "Москва" заявление ведомства.

В департаменте отметили, что к началу октября показатели продаж площадок проекта в Митине и Косино-Ухтомском значительно превысили летние значения. При этом некоторые позиции сохраняют стабильный спрос независимо от сезона.

Лидерами остаются соленая сельдь, копченая рыба, креветки и охлажденная рыба. Свое место в осеннем топе также сохранили шпажки из морепродуктов, подчеркнули в пресс-службе.

