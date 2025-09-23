Форма поиска по сайту

Новости

23 сентября, 12:15

Экономика

Сеть магазинов "Твое" начала продавать вещи ушедших брендов

Российская сеть магазинов одежды "Твое" начала продавать вещи ушедших иностранных брендов, таких как Zara, Massimo Dutti, и Bershka.

По задумке компании, рейлы с такими товарами появились лишь в нескольких магазинах города, а интерес покупателей подогрели ограниченные позиции.

В сети магазинов отметили, что это новое направление продаж, однако детали о поставках и ценах пока уточняются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

