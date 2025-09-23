Магазины "Твое" начали продавать одежду Zara и Bershka из прошлых коллекций

Сеть магазинов одежды и аксессуаров "Твое" начала продавать одежду западных брендов, ушедших из России из-за санкций. Элементы коллекций от Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho можно купить в девяти розничных точках продаж. Подробнее – в материале Москвы 24.

Только оффлайн

Бренд молодежной одежды "Твое" запустил проект "Твое и Ко". В его рамках россиянам теперь доступна продукция марок, принадлежащих испанской компании Inditex (ушла с рынка РФ в 2022 году): Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho.

По данным СМИ, одежду этих брендов уже можно найти в магазине сети в ТЦ "Охта Молл" в Санкт-Петербурге. Также проект реализуется в Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре. Всего в работу включены девять точек продаж, из них три – в столице.



Представители магазина "Твое" подчеркнули, что коллекции продаются только в отдельных магазинах и не подлежат онлайн-заказу или бронированию. При этом руководитель отдела маркетинга "Охта Молл" Наталья Тарасенко не стала уточнять журналистам, как именно коллекции попали в страну.

В свою очередь, пользователи Сети отмечают, что западные бренды находятся на одних полках с одеждой от российской компании. Вещи развешаны по размерам, а не по маркам, при этом они не из новых коллекций, а цены на них ниже, чем были в одноименных магазинах западных брендов, но выше, чем российские товары в "Твое", сообщил корреспондент Москвы 24. Например, один из топов можно приобрести за 3 499 рублей, джинсы – за 2 699, а туфли – за 2 399 рублей.

К слову, в мае этого года вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева отмечала, что бренд Zara может вернуться в Россию до снятия санкций не напрямую, а через партнеров. При этом успех не гарантирован из-за роста цен бренда по всему миру и покупательской способности россиян, добавила эксперт.

Кермедчиева также предположила, что официальное возвращение Zara в РФ стоит ожидать не ранее 2027 года.

"Я считаю, что <...> более вероятный сценарий – 2029 год. Также стоит учитывать условия, на которых наше государство будет готово принять ушедшие международные компании", – уточнила она.

Уход с российского рынка

Фото: Москва 24

В 2022 году после введения странами Европы экономических санкций против России испанская группа Inditex объявила об уходе с рынка РФ. В целом в России сеть насчитывала более 500 магазинов. Позже неоднократно появлялись сообщения о том, что бренд может вернуться, но информация не подтверждалась.

Однако некоторые иностранные компании, например Uniqlo и Zara, продолжают регистрировать товарные знаки в Роспатенте, чтобы защитить себя от досрочного прекращения охраны знака. Таким образом другие компании не смогут продавать в стране продукцию под схожим названием и логотипом.

Как сообщал сайт "Деловой Петербург", при уходе с российского рынка некоторые зарубежные бренды сохранили российские юридические лица, чтобы позже вернуться. Но у них может появиться проблема – подбор коммерческой недвижимости, так как российские компании оперативно заняли освободившиеся места в ТЦ. При этом для некоторых торговых площадок такие бренды, как Zara, были якорными – привлекали основной поток посетителей.