Сергей Лавров отметил отсутствие Labubu в резиденции президента РФ в Пекине

Сергей Лавров во время визита в Пекин обратил внимание на оформление резиденции президента России, где проходили переговоры с лидером КНДР. На полках стояли яркие фигурки и матрешки, однако популярных игрушек Labubu там не оказалось.

Эти игрушки остаются одним из самых востребованных товаров на российских маркетплейсах. Сегодня выпускается более 300 их видов, всего продано свыше 2,5 миллиона экземпляров. При этом слово "Лабубу" вошло в список 40 претендентов на звание "Слово года".

