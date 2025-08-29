Экс-директор Театра сатиры Агаев арестован по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Агаев был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств 28 августа. По версии СК, экс-директор Театра сатиры вместе с соучастниками подал заявку на регистрацию ИП для того, чтобы заключать фиктивные договоры с возглавляемым им культурным учреждением.

В результате Агаев создал несколько сценариев для спектаклей, а права на них передал театру. Таким образом, он получал доход в размере 4% от кассовых сборов десятков представлений. В общей сложности экс-директор Театра сатиры похитил около 20 миллионов рублей.

В отношении Агаева было возбуждено уголовное дело. Спустя время ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Теперь фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.

