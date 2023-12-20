Билетного оператора оштрафовали на 300 тыс рублей за хищение у Театра Романа Виктюка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный Преображенский суд оштрафовал билетного оператора на 300 тысяч рублей по делу о краже свыше 6,5 миллиона рублей у Театра Романа Виктюка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Карабанова, который представляет интересы подсудимого.

Фигурантом дела является учредитель ООО "Айтипард" Антон Марченков. Карабанов уточнил, что сторона защиты смогла донести до высшей инстанции то, что осужденный не опасен для общества, а преступление совершил по юридической неграмотности.

"Подписка о невыезде в Преображенском суде Москвы моему подзащитному была отменена, доводы государственного обвинителя применить наказание, связанное с лишением свободы, отклонены судьей, который назначил Марченкову штраф в размере 300 тысяч рублей", – заявил адвокат.

Вместе с тем правозащитник рассказал, что во время прений сторон прокурор призвал посадить Марченкова на 3 года.

В октябре МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту хищения билетным оператором у Театра Романа Виктюка более 6,5 миллиона рублей. В отношении Марченкова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Его обвинили по статье "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере". Позже уголовное дело было прекращено.

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