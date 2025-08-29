Экс-директору Театра сатиры Агаеву предъявлено обвинение в мошенничестве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бывшему директору Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ближайшее время Агаеву будет избрана мера пресечения. Расследование дела контролирует прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы.

О задержании Агаева стало известно 28 августа. Его подозревали в хищении бюджетных средств. По версии следствия, фигурант дела вместе с соучастниками зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для того, чтобы заключать фиктивные договоры с возглавляемым им культурным учреждением.

В результате Агаев создал несколько сценариев спектаклей, а права на них передал театру. Таким образом, экс-директор учреждения получал доход в размере 4% от кассовых сборов десятков спектаклей. В общей сложности он вместе с соучастниками похитил около 20 миллионов рублей.

В отношении Агаева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей. Личности соучастников данной схемы также устанавливаются.

