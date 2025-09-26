Трамп выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Турция готова отказаться от закупки российской нефти. Об этом он заявил журналистам после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вместе с тем Трамп не стал уточнять, дал ли Эрдоган окончательное согласие на прекращение поставок нефти из РФ.

"Я уверен, что он прекратит поставки. Знаете, почему? Потому что вы можете покупать ее у множества других людей", – цитирует Трампа ТАСС.

Глава Белого дома подчеркнул, что куда сложнее прекратить поставки российской нефти было бы Венгрии и Словакии.

Трамп также сообщил, что может с легкостью согласиться поставлять американские истребители F-35 Турции, если Анкара выполнит "определенный запрос" Вашингтона. Он не уточнил, о чем именно идет речь.

После переговоров Эрдогана и Трампа глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран заявил, что Турция и США достигли значительного прогресса по ряду тем. По словам чиновника, переговоры прошли в очень дружеской атмосфере, на них обсуждались вопросы обороны и торговли, энергетики, региональных и глобальных проблем.

Ранее СМИ сообщали, что Индия уведомила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снятие санкций с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана. Вместе с тем одновременное прекращение поставок сырой нефти из РФ, Ирана и Венесуэлы на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии может привести к резкому росту мировых цен.