Европа полностью откажется от российских энергоносителей к 2027 году

Фото: depositphotos/63ru78

Европейские страны навсегда откажутся от российских ископаемых видов топлива к 2027 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Во время переговоров глава ЕК и лидер США обсудили конфликт на Украине, а также согласились с необходимостью как можно быстрее сократить доходы РФ от ископаемого топлива.

"Именно это и делает Европа с помощью нашего 19-го пакета санкций. Мы усиливаем давление, запрещая импорт российского СПГ на европейские рынки и нацеливаясь на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах", – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Она обсудила с Трампом регулярные вторжения в европейское воздушное пространство, назвав их якобы провокацией со стороны Кремля.

"Это явные попытки проверить нашу реакцию. Поэтому Европа ускоряет свои усилия в области обороны, чтобы укрепить свой восточный фланг. Он должен служить щитом как для Европы, так и для НАТО", – заявила глава Еврокомиссии.

ЕК уже утвердила 19-й пакет санкций против РФ. В новом пакете ограничений предлагается снизить потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 доллара, полностью запретить импорт СПГ на европейские рынки к 1 января 2027 года, а также ввести санкции против еще 118 судов так называемого теневого флота России.

Трамп заявлял, что снижение стоимости нефти может стать фактором, способствующим завершению украинского конфликта. По его мнению, падение цен на нефть не оставит руководству России иного выхода, кроме как "выйти из конфликта".