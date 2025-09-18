Трамп допустил прекращение конфликта на Украине из-за снижения цены на нефть

Фото: 123RF/tennesseewitney

Снижение стоимости нефти может стать фактором, способствующим завершению украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает ТАСС.

По словам американского лидера, падение цен на нефть не оставит руководству России иного выхода, кроме как "выйти из конфликта". Трамп также выразил недовольство тем, что некоторые европейские страны продолжают закупать нефть у РФ.

Глава Белого дома напомнил, что именно по этой причине ввел санкции против Индии. Вместе с тем он подчеркнул, что США наращивают производство, чтобы снизить мировые цены.

"Мы добываем больше нефти, чем кто-либо другой в мире", – добавил президент США.

Помимо этого, Трамп назвал "нечестной игрой" ситуацию, когда некоторые страны приобретают российскую нефть. По его мнению, государства поступают несправедливо по отношению к Соединенным Штатам, уточнив, что планирует покончить с этим.

Ранее президент США отмечал, что готов ввести "серьезные санкции" в отношении России при условии, что страны НАТО сделают то же самое, а также прекратят закупку российской нефти.

Тем не менее глава Минэнерго США Крис Райт заявил о неготовности Штатов отказаться от закупок российского урана. Однако он подчеркнул, что американцы уже приближаются к этому моменту.