Трамп назвал санкции Европы против России слишком слабыми

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал санкции Европы в отношении России недостаточно жесткими. С таким заявлением он выступил перед журналистами пресс-пула Белого дома.

"Санкции, которые они (европейские страны. – Прим. ред.) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям", – цитирует Трампа ТАСС.

Лидер США также указал на то, что некоторые государства Европы по-прежнему закупают российские энергоресурсы.

Ранее Трамп заявил, что готов ввести "серьезные санкции" в отношении России при условии, что страны НАТО сделают то же самое. Кроме того, государствам – членам Альянса необходимо прекратить закупку российской нефти.

Помимо этого, Трамп потребовал, чтобы страны НАТО ввели пошлины на китайскую продукцию в размере 50–100%. Они будут отменены после завершения украинского конфликта, уточнил глава Белого дома.

На днях Евросоюз официально продлил комплекс санкций против России на полгода – рестрикции будут действовать до 15 марта 2026 года. Они по-прежнему распространяются на более чем 2,5 тысячи лиц и организаций.