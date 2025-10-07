Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 11:15

Экономика

Промышленный сектор Москвы обеспечил работой более 750 тысяч человек

Промышленный сектор Москвы обеспечил работой более 750 тысяч человек

В РФ ломбарды стали популярным местом для выгодных покупок и займов

Эксперты спрогнозировали рост выдачи кредитов в ломбардах в РФ к концу года

Центр коллективного пользования открылся в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Бренды одежды в Москве начали переходить на онлайн-формат

Собянин: центр коллективного пользования открыт в ОЭЗ "Технополис Москва"

"Деньги 24": продажи Labubu в России сократились почти на 40%

"Деньги 24": в России упал спрос на колбасу

"Деньги 24": Минфин предложил ввести НДС на импортные товары в онлайн-магазинах

Трафик московских магазинов одежды в ТЦ сократился на 9% в 2025 году

В Москве отмечают День московской промышленности. В столице в этой отрасли работают более 750 тысяч человек. Москва остается ведущим промышленным центром страны, где предприятия получают поддержку для развития и внедрения новых технологий.

На предприятии "РДВ Технолоджи" ежедневно производят до 400 единиц компьютерной техники, а за прошлый год выпустили более 125 тысяч устройств. Компания "Бивертех" производит компактные станки с ЧПУ для обработки металлов и пластиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоЕвгения МирошкинаЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика