Промышленный сектор Москвы обеспечил работой более 750 тысяч человек

В Москве отмечают День московской промышленности. В столице в этой отрасли работают более 750 тысяч человек. Москва остается ведущим промышленным центром страны, где предприятия получают поддержку для развития и внедрения новых технологий.

На предприятии "РДВ Технолоджи" ежедневно производят до 400 единиц компьютерной техники, а за прошлый год выпустили более 125 тысяч устройств. Компания "Бивертех" производит компактные станки с ЧПУ для обработки металлов и пластиков.

