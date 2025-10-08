Совфед одобрил закон о запрете автоматического продления онлайн-подписки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сенаторы одобрили закон, запрещающий автоматическое продление онлайн-подписок. Он направлен на защиту прав потребителей.

Новая норма запрещает продавцам цифровых подписок использовать реквизиты банковского счета пользователя или данные его электронных средств платежа, которые были предоставлены им ранее, но которыми он отказался оплачивать подписки.

Согласно документу, продавец обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования предоставленных им реквизитов или данных, в том числе в электронной форме. Закон вступает в силу с 1 марта следующего года.

Ранее техноблогер Павел Трухачев предупреждал, что скачивание приложений из неофициальных магазинов и оплата подписок картой с овердрафтом может привести к неожиданным списаниям денег с телефона.

По его словам, незаметное списание может начаться и после оформления пробного периода, который, как правило, длится от 3 до 30 дней.