Психолог Наумова: стресс провоцирует ночной онлайн-шопинг

Накопившийся стресс может стать причиной импульсивных покупок на маркетплейсах ночью. Об этом Москве 24 рассказала психолог Наталья Наумова.

Ранее 75% россиян признались, что хотя бы раз приобретали товары или услуги в режиме онлайн с 23:00 до 06:00. При этом для 35% респондентов ночной онлайн-шопинг – естественное следствие позднего отхода ко сну, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Наумова напомнила, что, кроме дневной занятости, причиной ночных покупок может быть психологическая нестабильность.





Наталья Наумова психолог Например, день был сложный, человек переутомился, получил плохие эмоции. Поэтому нужно поднять себе настроение с помощью шопинга. Этот механизм похож на заедание или употребление алкоголя в случае стресса и неудовлетворенности чем-либо.

Лучшим выходом в данной ситуации будет обращение к специалисту. Он поможет понять, что вызывает такие сильные переживания и как с этим правильно разобраться, отметила психолог.

"В противном случае может сформироваться зависимость. Человек станет покупать очень много ненужных вещей, тратить приличные суммы, при том что основная потребность не будет удовлетворена. А опустошенность и чувство вины начнут провоцировать новые потребности в импульсивных покупках", – предупредила Наумова.

Попытаться помочь себе можно и самостоятельно, рассказала Москве 24 психолог Дарья Яушева.





Дарья Яушева психолог Например, ночью стоит класть товары в корзину, а возвращаться к их оформлению необходимо утром. Часто желание приобрести что-то ненужное со временем проходит. Также есть смысл установить для себя ограничение: многие маркетплейсы позволяют указывать в приложении лимиты или даже блокировать покупки в определенное время.

Кроме этого, помогает составление списка покупок. Во время ночного шопинга нужно постоянно сверяться с ним и отказываться от любых вещей, которых в нем нет, добавила психолог.

