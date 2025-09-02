Психолог Наумова: стресс провоцирует ночной онлайн-шопинг

02 сентября, 18:07Общество
Фото: 123RF/peopleimages12
Накопившийся стресс может стать причиной импульсивных покупок на маркетплейсах ночью. Об этом Москве 24 рассказала психолог Наталья Наумова.
Ранее 75% россиян признались, что хотя бы раз приобретали товары или услуги в режиме онлайн с 23:00 до 06:00. При этом для 35% респондентов ночной онлайн-шопинг – естественное следствие позднего отхода ко сну, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование.
Наумова напомнила, что, кроме дневной занятости, причиной ночных покупок может быть психологическая нестабильность.
Лучшим выходом в данной ситуации будет обращение к специалисту. Он поможет понять, что вызывает такие сильные переживания и как с этим правильно разобраться, отметила психолог.
"В противном случае может сформироваться зависимость. Человек станет покупать очень много ненужных вещей, тратить приличные суммы, при том что основная потребность не будет удовлетворена. А опустошенность и чувство вины начнут провоцировать новые потребности в импульсивных покупках", – предупредила Наумова.
Попытаться помочь себе можно и самостоятельно, рассказала Москве 24 психолог Дарья Яушева.
Кроме этого, помогает составление списка покупок. Во время ночного шопинга нужно постоянно сверяться с ним и отказываться от любых вещей, которых в нем нет, добавила психолог.
Ранее психиатр высшей категории Владимир Каторгин рассказал, что нарастание паники зависит от генетической предрасположенности и адаптационных возможностей организма. Чтобы компенсировать это состояние, важно читать книги, смотреть познавательные фильмы, в целом изучать новое и общаться с умными людьми.