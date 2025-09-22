Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера

Собянин: завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Собянин: в Москве началось строительство дополнительного участка МСД

Мэр Москвы рассказал о строительстве дополнительного участка МСД

Собянин: за лето участниками и зрителями спортивных мероприятий стали 6,5 млн человек

Собянин: ЦОДД помог водителям Москвы более 25 тысяч раз в 2025 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 сентября

Сергей Собянин: в Москве началось применение новейших уборочных машин

Сергей Собянин рассказал, как преображаются "Крылатские холмы"

Сергей Собянин: киноплатформе "Москино" исполнилось два года

Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера, написал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Он проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного административных округов.

Построенный в начале 60-х годов, дюкер теперь после обновления прослужит более 40 лет. Он стал 11-м объектом в масштабной программе реконструкции газопроводов-дюкеров, которую АО "Мосгаз" реализует с 2018 года. Завершить ее планируется до конца этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородЖКХвидеоРоман КарловЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика