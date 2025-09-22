Собянин: завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера

Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера, написал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Он проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного административных округов.

Построенный в начале 60-х годов, дюкер теперь после обновления прослужит более 40 лет. Он стал 11-м объектом в масштабной программе реконструкции газопроводов-дюкеров, которую АО "Мосгаз" реализует с 2018 года. Завершить ее планируется до конца этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.