08 октября, 17:30

Общество

"Деньги 24": россияне назвали размер достойной пенсии

Россияне считают достойной пенсией 49,8 тысячи рублей, что на 12,5 тысячи рублей больше, чем 7 лет назад. Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, пенсия формируется из фиксированной выплаты, которая в 2025 году составляет 8 907 рублей, и пенсионных коэффициентов, равных 146 рублей за балл.

При этом мужчины в среднем хотят получать на 1 тысячу рублей больше пенсии, чем женщины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
обществовидеоНаталия ШкодаКонстантин Цыганков

