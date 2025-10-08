"Деньги 24": россияне назвали размер достойной пенсии

Россияне считают достойной пенсией 49,8 тысячи рублей, что на 12,5 тысячи рублей больше, чем 7 лет назад. Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, пенсия формируется из фиксированной выплаты, которая в 2025 году составляет 8 907 рублей, и пенсионных коэффициентов, равных 146 рублей за балл.

При этом мужчины в среднем хотят получать на 1 тысячу рублей больше пенсии, чем женщины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.