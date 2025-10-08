Форма поиска по сайту

08 октября, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": продажа машино-мест на городских торгах

"Торги Москвы": продажа машино-мест на городских торгах

Москвичи ежегодно приобретают сотни машино-мест на городских электронных торгах, где реализуются площади в подземных и многоуровневых паркингах. Парковочные места в столице покупают не только для хранения личного транспорта, но и в качестве выгодных инвестиций.

Насколько рентабельно приобретать машино-места у города и какие предложения доступны сейчас? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Программа: Торги Москвы
экономикагородвидеоКонстантин Цыганков

