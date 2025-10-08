В России появятся банкоматы, выдающие дебетовые карты

Фото: depositphotos/ilkaydede

В России появятся банкоматы, которые смогут выдавать дебетовые карты, сообщает ТАСС.

На форуме "Финополис-2025" такие аппараты представил Ozon Банк. Функция по выдаче карт появится в них до конца этого года и будет расширена на сеть в 2026-м.

Воспользоваться устройствами смогут клиенты, которые предварительно прошли идентификацию через "Госуслуги", уточнил представитель организации.

В пресс-службе банка также уточнили, что разработка была усовершенствована: в банкоматы интегрировали дополнительный модуль хранения и выдачи пластиковых карт.

"Также подготовили программное обеспечение, которое помогает распознать клиента, авторизовавшегося в банкомате, и выпустить для него карту в течение пары минут", – уточнили там.

Ранее гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин напомнил, что с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать во всех чипах Visa и Mastercard. По его словам, ограничение работы карт с истекшим сроком годности необходимо из-за рисков безопасности.

Однако директор департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина сказала, что карты Visa и Mastercard с истекшим сроком годности продолжат работать в стране. Она подчеркнула, что резких действий по их отключению не планируется.