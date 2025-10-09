Глава "Газпрома" назвал будущим газовой добычи разработку шельфовых месторождений

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Будущее газовой добычи заключается в разработке новых шельфовых месторождений, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме.

По его словам, под землей в российской части Арктики в настоящее время находится 87 триллионов кубометров газа.

"В самое ближайшее время морская добыча на новых месторождениях – вот вам роль России, важная роль России, которую она по-прежнему будет играть как ресурсная база", – цитирует Миллера ТАСС.

Глава "Газпрома" уточнил, что крупнейшие морские месторождения пока не используются и на них не ведутся серьезные работы, так как газа на суше пока хватает для обеспечения мирового баланса.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия и США могут совместно работать в Арктике. С его слов, у РФ есть хорошие предложения по работе с американскими компаниями на Аляске, а также ресурсы и эффективные технологии добычи и сжижения газа.