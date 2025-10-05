Депутат Бессараб: пенсионеры могут получить до 440 тыс рублей единовременно в 2026 году

Фото: depositphotos/Koldunov

Пенсионеры с накоплениями не более 440 тысяч рублей смогут получить всю сумму единовременно в следующем году. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"На выплату накопительной части пенсии имеют право женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. При этом единовременно накопительную часть пенсии можно получить в случае, если ее величина (в пересчете на месяц. – Прим. ред.) менее 10% от прожиточного минимума пенсионера", – пояснила она в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, в следующем году прожиточный минимум пенсионера составит свыше 16,2 тысячи рублей, а ожидаемый период выплаты зафиксирован в 270 месяцев. При умножении 10% от прожиточного минимума получается около 439 тысяч рублей.

"Все граждане, кто к 2026 году достигнет установленного возраста и накопили сумму меньшую указанной, имеют право на получение накопительной части пенсии единовременной выплатой", – указала депутат.

Бессараб уточнила, что, согласно оценке Соцфонда РФ, более 700 тысяч граждан получат право на такую выплату.

Ранее правительство России дополнительной выделило более 10 миллиардов рублей на соцдоплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами в ряде регионов страны. Их получат свыше 1,2 миллиона человек. При этом более 4,8 миллиарда рублей направят из резервного фонда правительства на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

