Почти 706 тыс россиян смогут забрать пенсионные накопления в 2026 году

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Почти 706 тысяч россиян могут рассчитывать на единовременную выплату всех своих пенсионных накоплений в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета Социального фонда РФ.

Согласно документу, в следующем году на осуществление единовременных выплат будет выделено 48,1 миллиарда рублей, в 2027 году – 70,8 миллиарда рублей, а в 2028 году – 65,2 миллиарда рублей. Количество получателей в 2026-м достигнет 705,9 тысячи человек, в 2027-м – 592,9 тысячи, а в 2028-м – 574 тысячи.

Средний размер выплаты в 2026 году будет равен 68,1 тысячи рублей, а в 2027-м и 2028-м – 119,3 тысячи и 113,5 тысячи рублей соответственно. При этом объем пенсионных накоплений на конец 2026 года составит 1 176,2 миллиарда рублей, на конец 2027-го – 1 178,7 миллиарда, а на конец 2028 года – 1 186,3 миллиарда.

Согласно данным Соцфонда, пенсионные накопления формируются у россиян, родившихся в 1967 году и позже, благодаря взносам работодателей в период до 2014 года на накопительную часть пенсии. С 2014-го эти средства направляются на страховую пенсию.

Также накопления могут формировать мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, если в период с 2002 по 2004 год работодатели отчисляли за них страховые взносы. С 2005 года они были прекращены.

Кроме того, пенсионными накоплениями располагают те, кто платит дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию или участвует в программе государственного софинансирования пенсий. Также накопления формируются за счет средств материнского капитала, направленных на пенсию.

Получить накопленное россияне могут в виде единовременной выплаты (выплачивается вся сумма сразу), срочной пенсионной выплаты (срок определяется гражданином, но не может быть менее 10 лет) или накопительной пенсии (пожизненная ежемесячная выплата).

Ранее сообщалось, что страховые пенсии россиян проиндексируют в 2026 году один раз. С 1 января они увеличатся на 7,6%. В результате средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи.

Вместе с тем 1 апреля 2026 года планируется проиндексировать социальные пенсии по уровню инфляции – на 6,8%.