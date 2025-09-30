Депутат Нилов: пенсионеров нескольких регионов РФ ждут выплаты ко Дню пожилого человека

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Массовых единовременных выплат в честь Дня пожилого человека на федеральном уровне не предусмотрено, но ряд регионов назначат их за счет своих бюджетов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

"Например, я знаю, что в этом году финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет старшее поколение в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях", – уточнил Нилов.

При этом размеры и условия такой выплаты зависят от конкретного региона и социальных программ, которые в нем действуют. В столице подобная поддержка не предусмотрена, так как средства распределены по отдельным программам для поддержки разных категорий пожилых граждан. Чаще всего деньги поступают в беззаявительном порядке на тот же счет, что и ежемесячная пенсионная выплата.

Нилов уточнил, что многие регионы привлекут спонсоров и благотворителей, чтобы организовывать праздничные мероприятия в эти дни и вручать пожилым лицам подарки. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам или вдовцам, бывшим малолетним узниками фашизма и блокадникам.

"Поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода", – подчеркнул парламентарий, напомнив про "детей войны", меры поддержки которых также отличаются от региона к региону.

В связи с этим Нилов вместе со своими коллегами предложил ввести в законодательство единую категорию "Дети Великой Победы". Он пояснил, что за счет этого можно будет зафиксировать общий набор выплат и льгот.

"Необходимо внедрять массовые дополнительные выплаты к отдельным праздникам, как, например, это происходит в связи с Днем Победы", – резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2026 года в стране проиндексируют по уровню инфляции выплаты инвалидам, ветеранам, героям России и другие меры поддержки.

При этом прожиточный минимум в следующем году составит 18 939 рублей. Для трудоспособного населения он будет установлен в размере 20 644 рублей, для пенсионеров – 16 288 рублей, для детей – 18 371 рубля.

