29 сентября, 13:15

Общество

Прожиточный минимум в России составит 18,9 тыс руб в 2026 году

Фото: depositphotos/Fascinadora

В России прожиточный минимум в следующем году составит 18 939 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 20 644 рублей, для пенсионеров – 16 288 рублей, для детей – 18 371 рубля.

Ранее российское правительство одобрило проект бюджета страны до 2028 года, который внес Минфин. Документ направлен на исполнение государственных обязательств в соцсфере, обороне и безопасности.

По данным ведомства, проект сбалансирован и устойчив. Акценты сделаны на поддержке демографии, здравоохранении, образовании, а также развитии экономики. Кабмин уже внес проект федбюджета на рассмотрение в Госдуму.

