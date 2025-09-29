Форма поиска по сайту

Новости

29 сентября, 12:20

Экономика
Минтруд РФ: страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% один раз в 2026 году

Фото: depositphotos/Koldunov

Страховые пенсии россиян проиндексируют в 2026 году один раз. С 1 января они увеличатся на 7,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Как уточнило ведомство, в результате средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи.

Кроме того, с 1 апреля 2026 года планируется проиндексировать социальные пенсии по уровню инфляции – на 6,8%.

В Минтруде подчеркнули, что всего на обеспечение мер поддержки и выплаты пенсий в следующем году выделят более 18,7 триллиона рублей. При этом на выплаты пенсий будет направлено около 13 триллионов.

Представители ведомства добавили, что бюджет предполагает выполнение всех соцобязательств в полном объеме.

Ранее в Госдуме предложили снизить возраст для получения повышенной выплаты к страховой пенсии до 70 лет. Кроме того, парламентарии считают необходимым ввести дифференцированное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Депутаты считают, что инициатива поспособствует росту ожидаемой продолжительности жизни граждан.

Социальные выплаты будут начислять в цифровых рублях с 1 октября в РФ

