Выплаты инвалидам и ветеранам проиндексируют в РФ с 1 февраля 2026 года

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Выплаты инвалидам, ветеранам, героям России и другие меры поддержки проиндексируют в России по уровню инфляции с 1 февраля 2026 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Также в перечень для индексации были включены герои Социалистического труда, герои Труда России, матери-героини и пострадавшие от радиации.

В Минтруде отмечали, что страховые пенсии россиян проиндексируют в 2026 году один раз. С 1 января они увеличатся на 7,6%. В результате средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи.

Более того, с 1 апреля 2026 года планируется проиндексировать социальные пенсии по уровню инфляции – на 6,8%.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект, устанавливающий соцгарантии для женщин со званием "Мать-героиня". Инициатива предлагает предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот. Среди них – бесплатная медпомощь, в том числе зубопротезирование, путевки в санаторий, первоочередное получение стройматериалов и бесплатное профобучение.

