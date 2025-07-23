ГД приняла в I чтении проект о льготах женщинам со званием "Мать-героиня"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Государственная дума приняла в I чтении законопроект, устанавливающий соцгарантии для женщин со званием "Мать-героиня".

Проект направлен на признание заслуг женщин, которые родили и воспитали 10 и более детей. "Мать-героиня" относится к высшим званиям в стране наравне со званиями "Герой России" и "Герой Труда".

Инициатива предлагает предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот. Среди них – бесплатная медпомощь, в том числе зубопротезирование, путевки в санаторий, первоочередное получение стройматериалов и бесплатное профобучение.

Кроме того, в случае принятия законопроекта такие женщины получат право на безвозмездное предоставление земельного участка в собственность и возможность бесплатно пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах, на вокзалах и других транспортных объектах.

Документ также предусматривает ежемесячную денежную выплату в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией. Предполагается, что мать-героиня сможет выбрать между получением льгот в натуральной форме или выплатой.

Назначением выплаты будет заниматься Соцфонд России на основании имеющихся данных, поступающих от региональных властей. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия. Помимо этого, российские субъекты смогут устанавливать дополнительные меры поддержки матерей-героинь за счет региональных бюджетов.

Ранее Владимир Путин сообщил о необходимости создать особые условия для многодетных семей, уточнив, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают комплексную систему. По его словам, подлинные семейные ценности остаются для государства и народа непреложными, а крепкие и дружные семьи всегда будут оплотом и гордостью.