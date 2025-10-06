В России началось строительство первых теплиц для бананов

Фото: 123RF/underworld

Строительство первых теплиц для бананов начинается в России, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума "Биопром 2025".

Глава Минсельхоза подчеркнула, что в России можно выращивать что угодно. Она отметила, что уже получала предложения выращивать в стране и более экзотические фрукты.

"Недавно к нам тут обратился человек, вот он занимается селекцией разных растений. Он говорит,: "Слушайте, достаньте мне саженцы красного киви". Красный киви, но она никогда не произрастала в нашей стране", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее стало известно, что Московская область в 2026 году войдет в перечень винодельческих регионов страны. По данным местного Минсельхоза, климатические условия Подмосковья позволяют сохранять естественную кислотность ягод, что влияет на вкусовые характеристики вин. При этом перспективными зонами станут юго-запад и юго-восток региона.

